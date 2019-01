Ataque en Bogotá revivió el terror en Colombia

A dos años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, un atentado terrorista cometido ayer en Bogotá a plena luz del día, revivió el terror en Colombia. El hecho también enlutó a Ecuador con dos víctimas: Erika Chico, quien falleció, y Carolina Sanango, que resultó herida.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, condenó este crimen, mientras su homólogo colombiano, Iván Duque, prometió justicia por el ataque que dejó un saldo preliminar de 10 muertos y 65 heridos.

El atentado se produjo a las 09:30 de ayer cuando una camioneta gris, Nissan Patrol del año 1993, cargada con 80 kilos de pentolita ingresó a la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander y su conductor provocó el estallido.

El fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, indicó que el vehículo era conducido por José Aldemar Rojas Rodríguez, quien fue identificado como el autor material del ataque, pero sin precisar más detalles. El hombre, de 56 años, murió al detonar el explosivo.

Las autoridades no explicaron cómo el vehículo con la bomba ingresó en la sede de la escuela situada en el barrio Villa Mayor, en el sur de Bogotá, ya que es una de las sedes más vigiladas del país.

La cadete quiteña Erika Sofía Chico Vallejo, de 21 años, quien estudiaba en la escuela, falleció en el atentado. Mientras la cuencana Carolina Sanango Molina, de 20 años, se cuenta entre los heridos, confirmó el presidente Lenín Moreno.

“El brutal acto terrorista en Bogotá cobró la vida de una compatriota. Mi más sincero pésame a los familiares, amigos y compañeros de Erika Chico. Esperamos la pronta recuperación de Carolina Sanango, quien sufrió heridas leves”, escribió el gobernante en Twitter.

Moreno dispuso que el vicepresidente Otto Sonnenholzner se trasladara ayer hacia Bogotá. El funcionario acompañará a los familiares de Chico.

El mandatario pidió a Colombia establecer la identidad de los responsables del atentado y reiteró el compromiso de Ecuador en la lucha contra el terrorismo.

Un comunicado de la Secretaría de Comunicación de Ecuador añade que “jóvenes ecuatorianos que estudian en la entidad están a salvo”.

El ciudadano panameño Kevin Madrid también resultó herido en la explosión, indicó Paola Mora, vocera de los equipos de rescate.

El Ministerio de Defensa del vecino país confirmó que se trató de una “acción terrorista” grave, que sacude a la capital colombiana desde que disminuyó la intensidad del conflicto armado por el pacto de paz con la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016.

Consternación en Colombia

“Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo derrotamos. Esta no será la excepción. No nos doblegarán”, dijo el presidente colombiano.

Duque canceló un consejo de seguridad que iba a realizar en Quibdó, capital del departamento del Chocó, y regresó a Bogotá para atender la emergencia. Funcionarios del Gobierno también rechazaron este acto de “terrorismo”.

Luis Sánchez, director encargado del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, en diálogo con EL TELÉGRAFO repudió el ataque.

Sánchez agregó que uno de los retos del gobierno de Duque es trabajar en torno al cierre del conflicto armado que ha vivido el país en los últimos 50 años.

“Si bien el gobierno anterior suscribió un acuerdo de paz con las FARC, aún quedan otros conflictos abiertos. Y queda este caldo de cultivo de violencia que dejan las guerras en las sociedades”, reflexionó.

Se teme que el acto terrorista impacte negativamente los esfuerzos para construir la paz en Colombia. (I)