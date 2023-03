Lady Gaga besó a otra mujer durante la filmación de Joker 2

Una de las películas más esperadas por los fans de los comics es The Joker 2, película que protagonizará, una vez más Joaquin Phoenix acompañado de Lady Gaga.

Tras el éxito de la primera entrega los productores del film esperan que la secuela tenga la misma aceptación y recaudación de la cinta que llevó a Phoenix a llevarse su primer Oscar.

Es tanta la expectativa que en redes sociales fueron tendencia las primeras imágenes compartidas de la cinta, en especial de la también cantante Lady Gaga que interpretará a Harley Quinn.

No obstante, el video de una de las escenas que se filman ‘reventó’ redes sociales, se trata de un beso que la actriz le da a otra mujer.

Este video de apenas 15 segundos de duración muestra como Gaga, mientras sube por unas gradas, mira hacia su derecha, se acerca a una mujer y la besa para luego continuar con su camino.

En este momento el video tiene más de dos millones de reproducciones.

Omgggg who got to kiss Gaga pic.twitter.com/c9GYaB0GjZ