Karol G estalló en redes tras una publicación de una famosa revista

Karol G, cantante colombiana, es la protagonista de la portada de la más reciente edición de la revista GQ, pero luego de la publicación la artista rompió el silencio y denunció su inconformidad por los retoques que se hicieron a la imagen.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”, escribió Karol G en su cuenta de Instagram y señaló su inconformidad por la edición a la que fue sometida su foto e incluso asumió las probables consecuencias que tendría su mensaje.

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, agregó en su publicación.

Cientos de seguidores de la cantante se sumaron al mensaje de la cantante urbana sobre la imagen alrededor de la belleza femenina que se intenta instaurar desde los medios masivos.