Jurado halla culpable a famoso productor de Hollywood de abuso sexual

Culpable. Fue el veredicto que el jurado pronunció en la corte de Nueva York, contra Harvey Weinstein de 67 años, el famoso y multimillonario productor de Hollywood acusado de atacar y violar a mujeres que aspiraban a ser actrices.

El caso despertó en Estados Unidos al movimiento denominado #MeToo que instó a las mujeres a denunciar sin temor los abusos sexuales sin que importe lo poderosos que puedan ser sus atacantes.

Actrices consagradas como Rosanna Arquette, Léa Seydoux, Ashley Judd, Asia Argento, las ganadoras del premio Óscar Gwyneth Patrow, Angelina Jolie y otras 90 mujeres se sumaron a las acusaciones en contra del productor.

El proceso empezó el pasado 6 de enero, dos años después de que se publicaron las primeras denuncias en los periódicos New York Times y The New Yorker.

Durante el juicio se presentaron como acusadoras la exasistente de producción Mimi Haleyi, quien aseguró que Weinstein le practicó sexo oral contra su voluntad en julio de 2006.

Otra mujer que acudió de manera anónima indicó que el hombre, cofundador de la productora Miramax Films, la violó en una habitación de hotel de Nueva York en marzo de 2013.

La acusación incluyó a la actriz de la serie Los Soprano, Annabella Sciorra, quien contó en el juicio la manera en que el productor la violó.

Weinstein produjo éxitos cinematográficos como Pulp Fiction, Shakespeare enamorado, El paciente inglés y muchos filmes que han ganado alrededor de 81 premios Óscar en conjunto.

El jurado integrado por siete hombres y cinco mujeres, tras cinco días de deliberaciones lo encontraron culpable de un acto sexual criminal en primer grado y de violación en tercer grado.

No obstante, los cargos como depredador sexual, que podrían haberle costado un castigo de cadena perpetua, fueron desestimados.

La decisión acarrearía una condena de entre 5 y 25 años de prisión que será anunciada el próximo 11 de marzo. (I)