Jóvenes se movilizan por el clima; Alemania anuncia gran inversión

Miles de jóvenes y escolares protagonizan este viernes 20 de septiembre del 2019 manifestaciones multitudinarias en varias ciudades del mundo, reclamando medidas urgentes por el clima.

Las protestas por el clima iniciaron en Australia y el Pacífico, en ciudades como Sídney, Manila, Bangkok, Melbourne o Singapur. Con ambiente reivindicativo, los jóvenes activistas instaron a sus respectivos gobiernos a actuar de manera inmediata e impulsar medidas que garanticen el futuro del planeta, amenazado por el deshielo de los polos, el calentamiento global, la subida del nivel de las aguas o desastres naturales más virulentos, entre otros.

Más de 300.000 personas participaron en las marchas celebradas a lo largo de Australia, uno de los países en dar el pistoletazo de salida a esta jornada de protesta estudiantil mundial, según datos de los organizadores.

"Increíbles fotografías de las manifestaciones en Australia (...) están marcando el camino", apuntó en un mensaje de Twitter la joven activista sueca Greta Thunberg, quien inició las huelgas escolares los viernes para pedir más acciones contra el cambio climático.

Incredible pictures as Australia’s gathering for the #climatestrike

This is the huge crowd building up in Sydney.

Australia is setting the standard!

Its bedtime in New York...so please share as many pictures as you can as the strikes move across Asia to Europe and Africa! pic.twitter.com/7eAPUQPq5C — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 20, 2019

#climatestrike just starting to build in #Melbourne, I'm sure we will see this build and build over the next hour. pic.twitter.com/lcjACJKRke — Stephen Torsi (@STorsi) September 20, 2019

Con pancartas con lemas como "dejen de quemar nuestro futuro" o "que se jodan las minas de carbón, queremos nuestro aire limpio", los manifestantes le recriminaron al actual primer ministro australiano, Scott Morrison, su posición en favor de la industria minera de carbón.

El colorido y los juegos de palabras con contenido político fueron una constante en las marchas en Australia -uno de los mayores emisores de gases contaminantes del mundo si se incluyen sus exportaciones de combustibles fósiles- donde las proclamas recuerdan a los gobernantes que "no existe un Planeta B".

Thunberg, quien se encuentra en Nueva York, ciudad donde el próximo lunes 23 de septiembre se celebra una Cumbre del Clima auspiciada por la ONU, también destacó las protestas en algunas de las naciones insulares del Pacífico sur como Islas Solomón, Kiribati o Vanuatu.

En estos pequeños países del Pacífico Sur, que sufren especialmente consecuencias de la emergencia climática a través de pérdida de terreno frente al aumento de nivel de las aguas, los colegiales también enviaron un fuerte mensaje.

"No nos estamos hundiendo, estamos luchando", gritaron con el puño en alto decenas de estudiantes de Kiribati, de acuerdo a las imágenes divulgadas en Twitter por la ong ecologista 350.

“We are not drowning, we are fighting.” The ideals behind this mantra allows us to retell the world stories about our people living on the frontlines of climate change. September 20-27 get ready to see our #PacificClimateWarriors #MatagiMālohi#ClimateStrike#PacificPawa pic.twitter.com/UwFjpBAV1M — 350 Pacific (@350Pacific) September 19, 2019

Disfrazados de guerreros, los chavales de Islas Salomón, escudo y hacha en mano, posaron en una de las playas amenazadas de desaparición por el cambio climático, a donde algunos de sus compañeros manifestantes llevaron en canoas "navegando las olas del cambio", en fotografías que se han hecho virales.

El ministro de Exteriores de Vanuatu, Ralph Regenvanu, pronunció ante los manifestantes un discurso en inglés "porque la gente que necesita escuchar esto, no están aquí y no son los que causan el problema", en referencia a los países desarrollados.

En la capital de Tailandia, centenares de estudiantes irrumpieron en el recinto del ministerio de Medioambiente, donde se tiraron al suelo para simular su muerte.

"El planeta está cambiando, ¿por qué nosotros no?" o "un aire limpio es nuestro derecho" son algunos de los eslóganes expuestos en Bangkok.

Ataviados con mascarillas contra la polución y centenares de chavales en Yakarta reclamaron "salvar a Borneo", la isla que más está sufriendo los incendios forestales que arrasan Indonesia.

Los humos contaminantes que proceden de estos fuegos siguen afectado a Singapur, aunque en menor medida que en días anteriores, no han sido un impedimento para que los jóvenes activistas salieran a las calles.

"Lo sentimos, permaneceremos cerrado hoy debido a la emergencia climática", reza un cartel colocado frente a la puerta de comercios.

Not even rains can stop the students from demanding climate justice.#ClimateActionNow



pic.twitter.com/YwRKLMQYwX — Greenpeace India (@greenpeaceindia) September 20, 2019

Manifestaciones en Europa y anuncio de Alemania

Los jóvenes también salieron a protestas en ciudades europeas, el mismo día en que el gobierno alemán ha adoptado una decisión clave de inversión millonaria en favor del ambiente.

En Alemania miles de personas marcharon en varias ciudades, especialmente en Berlín, donde la iniciativa fue multitudinaria.

A la jornada de movilización se han sumado además unas 1.700 empresas, algunas de las cuales facilitaron a su personal que acudan a las marchas, al igual que ha sucedido con los estudiantes, a los que se ha dispensado de ir a clase para que pudieran ir a las manifestaciones.

Las manifestaciones en Alemania coinciden con una decisión política significativa y de alto calado: el gobierno de coalición (democristianos y socialistas), liderado por la canciller Angela Merkel, ha acordado un ambicioso paquete en defensa del clima y para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de C02 para 2030.

Se contemplan desde medidas fiscales a incentivos para las inversiones a empresas que apuesten por la economía verde, con un coste total que, según algunos medios alemanes, podrían situarse en los 40.000 millones de euros.

En Londres, numerosos adolescentes se concentraron en el barrio de Westminster, sede del Gobierno, con pancartas y globos.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, tuiteó hoy para pedir al Gobierno de Boris Johnson que ponga en marcha medidas destinadas a atajar la crisis climática.

El líder laborista, Jeremy Corbyn, afirmó hoy en su cuenta de Twitter que los "jóvenes de aquí y de todo el mundo están haciendo imposible que se ignore la emergencia climática y del medio ambiente. Esta es una huelga climática maravillosa".

„What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!“ #ClimateStrike pic.twitter.com/hDwtr2pkCr — Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) September 20, 2019

Miles de jóvenes y no tan jóvenes se han citado este viernes en las puertas de la Estación de trenes de Bruselas Norte, en apoyo de la denominada "tercera huelga mundial por el clima" para luchar contra el cambio climático.

Con cánticos de "hace mucho calor, hace mucho calor para el clima", miles de personas piden a los altos cargos de la política que tomen medidas para hacer frente a dicho fenómeno.

Por su parte, cientos de personas se manifestaron este viernes en París contra el calentamiento climático, dentro de la jornada mundial por el clima.

En Finlandia cientos de jóvenes se movilizaron contra el cambio climático en varios puntos del país, entre ellos en la Universidad de Helsinki, donde se guardaron once minutos de silencio, uno por cada año que queda para poder limitar el aumento de las temperaturas, según el IPCC.

En Dinamarca hay convocadas movilizaciones en 19 ciudades, la más multitudinaria en Copenhague, cuya plaza del Ayuntamiento fue abarrotada desde el mediodía por jóvenes portando pancartas en defensa del planeta y llamando a la acción para frenar los efectos del cambio climático.

En Suecia también hay convocadas movilizaciones en las principales ciudades, entre ellas en Estocolmo, frente a la sede del Parlamento sueco, donde la activista sueca Greta Thunberg inició sus huelgas escolares hace un año. (I)