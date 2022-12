Jóvenes coreanos sufrieron ataques racistas y homofóbicos en Estados Unidos

Una pareja de amigos, de ascendencia asiática, llegó hasta un restaurante de comida rápida para grabar videos para su cuenta de TikTok cuando fue víctima de ataques racistas y homofóbicos por parte de un hombre presente en el local, ubicado en San Ramon, California (Estados Unidos).

El momento quedó grabado y en el clip se escucha que el hombre primero les pregunta si estaban filmando, cuando respondieron que sí empezaron las agresiones.

Según el portal de noticias RT, “Acto seguido, el individuo los insultó diciendo que eran "unos homosexuales raros". Posteriormente, empezó a acosarlos por sus características raciales, preguntándoles si eran "japoneses o coreanos"”.

Uno de los amigos, identificado como Eliot Ha, le dice que es coreano. “Sí, coreano, eso es lo que pensé” dice el agresor y luego le pregunta “¿eres novio de Kim Jong-un?” y si “ha tenido sexo gay antes”. El racista no terminó de agredir a los amigos, pues se retiró lanzándoles una amenaza.

Jóvenes sufren comentarios discriminatorios en restaurante de EE.UU. pic.twitter.com/niOiXb5Cxx — RT en Español (@ActualidadRT) December 29, 2022

RT publica que, “Una de las personas afectadas, identificada como Arine Kim, declaró a un medio local que no podía creer lo que sucedió ese día. "Honestamente, si no lo hubiera grabado, no habría creído que sucedió porque incluso algunas de las palabras que dijo, en el calor del momento, no me di cuenta de que se estaba llamando a sí mismo 'amo de esclavos'", señaló Kim”.

El video, que fue publicado en TikTik, se volvió viral hasta que llegó a la Policía de San Ramón, que se contactó con las víctimas y tras una breve investigación detuvo al agresor, identificado como Douglas Krah, de 40 años de edad.

EL hombre fue acusado de crímenes de odio y puesto en prisión preventiva, pero salió libre tras pagar la fianza. Las investigaciones continúan y en los próximos días los detectives se reunirán con los fiscales para pedir que s ele imputen cargos.