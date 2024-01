Joven pasó cuatro días con una bala en su cabeza sin saberlo

Mateus Facio, de 21 años, pasó cuatro días con una bala dentro de su cabeza. El joven, residente de Minas Gerais, Brasil, no se dio cuenta que fue disparado durante una fiesta.

La historia se remonta a fin de año 2023. Facio viajó a Río de Janeiro para pasar las fiestas. En medio del festejo en la playa, el joven sintió un fuerte impacto en la cabeza y empezó a sangrar.

Facio pensó que la herida le causó una piedra y un médico que estaba en el lugar le puso hielo en la herida. Tras la breve atención, el joven siguió celebrando el nuevo año.

Hasta el 4 de enero, Facio pasó sin problemas. Pero ese día el joven sintió constantes mareos y que uno de sus brazos estaba entumecido, además tenía movimientos involuntarios de las manos y no podía sostener nada con firmeza.

