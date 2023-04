Joven llora por no tener novio: “Me voy a quedar sola con siete gatos”

Un video en el que se observa a una mujer llorar intensamente se viralizó en redes sociales. El clip se grabó en España y se escucha a la mujer lamentarse por no tener novio.

“¿Para qué lo quieres?, le consultó la mamá a la joven, que respondió: “Porque estoy más sola que la una”. En ese momento, la madre intentó consolar a su hija, pero no hubo caso y siguió con su lamento: “Ay, Dios mío, me voy a quedar sola con siete gatos”, decía entre sollozos Pilar Pérez, la protagonista del video.

Sin embargo, poco después rectificó y manifestó: “Bueno, gatos no porque no me gustan, perros mejor”.

Ahora, el video ya supera las 13 millones de reproducciones, tiene más de un millón y medio de “me gusta” y cuenta con miles de comentarios de los usuarios.

“Sentirse que no encajas de forma romántica con nadie también es duro”, “Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad y así se sentía ella en ese mismo momento”, son algunas de las palabras de los internautas.