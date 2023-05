Joven habría empujado a su primo a un canal; el chico falleció

Samuel N, de 21 años, habría empujado a su primo Idelfonso N, de 14 años, al canal Alto de Ruiz Cortínez Uno. Ocurrió en el municipio de Sinaloa, México.

Lo impresionante es que el joven habría presumido de causarle la muerte a su pariente, que además es menor de edad. Las autoridades investigan el hecho que se habría perpetrado el sábado, 13 de mayo de 2023. El joven habría caído cinco metros y su cuerpo fue rescatado por equipo especiales.

La madre del menor contó que otros menores que se encontraban bañando en el lugar comentaron que el primo le insistió mucho al hijo de que se metiera al agua. Le dijo que no fuera miedoso, pero este no quería, por lo que lo lanzó a las aguas del canal. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que no salía procedió a retirarse del sitio.

Las autoridades investigan el hecho para dar con el responsable.