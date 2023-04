Joe Biden buscará nuevamente la presidencia de Estados Unidos en 2024

El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes, 25 de abril de 2023, que se presentará a la reelección en las elecciones de 2024. Según el primer mandatario, su binomio volvería a ser Kamala Harris, quien se convirtió en la primera vicepresidenta afrodescendiente de ese país.

“Cuando me presenté a las elecciones para ser presidente hace cuatro años dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía lo estamos”, dijo el mandatario demócrata en un vídeo titulado “Libertad”.

“Cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia. Defender sus libertades fundamentales. Creo que éste es el nuestro. Por eso me presento a la reelección como presidente de Estados Unidos. Únanse a nosotros. Acabemos el trabajo”, escribió Biden en Twitter.

El líder demócrata tiene 80 años y ya es el presidente más longevo de Estados Unidos, superando incluso a Donald Trump, quien actualmente tiene 76 años. Si Biden fuera reelegido, terminaría su segundo mandato a los 86 años.

