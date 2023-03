Joana Sanz anunció su separación del futbolista Dani Alves

En una carta escrita con su puño y letra, Joana Sanz anunció la separación de Dani Alves, futbolista brasileño de 39 años. La decisión se conoció a casi dos meses desde que el deportista ingresara a prisión, tras ser acusado de agresión sexual contra una joven de 23 años. El hecho habría ocurrido el pasado 30 de diciembre de 2022.

“Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosas. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué’ sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto”, dijo la esposa de Alves en su escrito.

Desde el ingreso del futbolista a la cárcel de Brians 2, en España, se rumoraba la separación de ambos. Sin embargo, la modelo aseguró que no lo dejaría solo “en el peor momento de su vida”. En su diario, Sans también reconoció que su esposo siempre estuvo cuando más lo necesitaba. “Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento...”, escribió.

No obstante, también afirmó la separación. “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está auto engañando o no amó de verdad”.

Al final del escrito de casi dos hojas, la modelo escribió “Me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”.

Dani Alves seguirá en prisión y sin la posibilidad de pagar una fianza. En España, las penas de cárcel por el delito de agresión sexual van de 1 a 4 años, si se confirma. Mientras que, en caso de violación, la pena va de 6 a 12 años.