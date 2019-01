Jim Yong Kim deja la presidencia del Banco Mundial

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, presentó este lunes 7 de enero su dimisión al frente de la organización multilateral, informó el organismo financiero en un comunicado.

Según la nota, la renuncia de Kim, que ha ocupado la Presidencia del Banco Mundial más de seis años, será efectiva el próximo 1 de febrero.

Kim se unirá a un fondo enfocado en la inversión en infraestructura, según el comunicado.

La economista y política búlgara Kristalina Georgieva sustituirá a Kim como presidente interina del Banco Mundial. (I)

I will be stepping down as @worldbank Group president on February 1. It’s been the greatest privilege I could have ever imagined to lead the dedicated staff of this great institution to bring us closer to a world that is finally free of poverty. https://t.co/jWGoihu7tu