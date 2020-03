Jair Bolsonaro compara al coronavirus con un "resfriadito"

El presidente de Brasil, Jair Bolosonaro, citicó las medidas de confinamiento, así como el cierre de escuelas y comercios en algunas partes de su país. Y, en ese sentido, comparó al coronavirus con una "gripecita" o "resfriadito".



Durante un pronunciamiento en televisión y radio nacional, Bolsonaro mostró su rechazo a las medidas adoptadas por algunos gobernadores del país que, como en el estado de Sao Paulo desde el martes, declararon en cuarentena a toda la población, y se plantó contra "la prohibición del transporte" y el "confinamiento en masa" para contener el covid-19.



"Debemos volver a la normalidad. Algunas autoridades estatales y municipales tienen que abandonar el concepto de tierra arrasada. La prohibición de transportes, el cierre del comercio y el confinamiento en masa", dijo.



"No hay por qué cerrar escuelas", cuando "en el mundo" los más afectados por la pandemia son las personas mayores de 60 años".



También indicó que debido a su "historial de atleta", en caso de que él mismo fuera infectado, no sentiría nada o sufriría "una gripecita" o "un resfriadito".



Según el mandatario de Brasil, su gobierno está adoptando todas las medidas necesarias para proteger a la población, pero sin la "histeria" y el "pánico" que, a su juicio, esparcen en el mundo "algunos medios de comunicación".



"Difunden exactamente la sensación de temor, teniendo como su buque insignia el anuncio de la gran cantidad de víctimas en Italia. Un país con una gran cantidad de personas mayores y con un clima totalmente diferente al nuestro. El escenario perfecto, potenciado por los medios, para que verdadera histeria se extendiera por todo nuestro país".



En Brasil se reportan por más de 2.200 casos de coronavirus y la cifra de muertos ascendía a 46. (I)

- Neste momento, teleconferência com Governadores do Centro-Oeste, atualizando medidas do Governo Federal no enfrentamento ao coronavirus e alinhando às demandas dos Estados. pic.twitter.com/VB8zvnzNJC