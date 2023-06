Jade cuenta su experiencia luego de ser declarada muerta por tres minutos

Jade, una mujer estadounidense, fue declarada muerta durante y permaneció así durante tres minutos, en el hospital al que llegó tras ser víctima de un golpe de calor en la localidad de Winsconsin. Pero posteriormente fue reanimada y retomó la consciencia.

"Sentía que la cabeza se me hinchaba y que todo el cuerpo se me encogía. Nunca había sentido nada parecido. Me sentí completamente bien con la muerte porque quería dormir para siempre”, dijo la mujer de 36 años.

La vida después de la muerte para Jade, relata la joven que sostiene que aún tiene síntomas leves como fiebre baja y debilidad muscular, pero no está segura de que estén relacionados con el golpe de calor que le causó la descompensación y su ´posterior muerte, según os médicos.

Además la joven dice que luego de su experiencia cercana a la muerte tuvo varios episodios de convulsiones.

"Ahora ya no las tengo tanto, pero he estado en contacto con otros supervivientes de experiencias cercanas a la muerte que me han dicho que tuvieron convulsiones durante un tiempo después, pero que de repente dejaron de tenerlas", dice Jade.

Y lo más extraño de todo fue que no puede usar relojes ‘normales’, algo que no pasaba antes y que los únicos accesorios que funcionan son los más caros.