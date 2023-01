Ivana Knoll reveló que recibió mensajes de jugadores durante el Mundial

Ivana Knoll se llevó millones de miradas durante su presencia en el Mundial de Qatar 2022 y se convirtió en uno de los personajes más populares en cuanto a lo extrafubolístico en el certamen.

Pero luego de la finalización del Mundial, cuando ya todos los jugadores que participaron se encuentran en sus equipos o de vacaciones, la modelo e influencer reveló que recibió mensajes de varios jugadores que se contactaron de forma privada.

“Recuerdo que algunos jugadores enviaron mensajes sobre ‘cómo estás, bla, bla, bla’”, dijo Ivana Knoll y agregó que muchos de los futbolistas le escribían un día antes de enfrentar a Croacia y le pedían “perdón por lo de mañana”. “Yo no respondía hasta que perdían”, reveló la croata.

Sin embargo, la modelo no reveló la identidad de los jugadores que le enviaron mensajes privados y en otras entrevistas dijo que se divirtió con las palabras que recibió.

“Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo”, sentenció la joven.