Retiran cámaras de seguidores del Likud, partido de Netanyahu, en centros de voto

La jornada electoral este martes 9 de abril de 2019, en que 6,3 millones de electores están convocados a elegir el próximo Parlamento en Israel transcurría con normalidad, aunque con incidentes menores.

El más controvertido de los incidentes lo protagonizaron miembros del partido Likud, que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu, cuando fueron descubiertos con cámaras dentro de los centros de votación de ciudades árabes israelíes.

La Policía tuvo que intervenir y retirar unas 1.200 cámaras, luego de que la coalición Hadash-Taal, integrada por el partido comunista, partido de izquierdas y árabes, presentó una queja ante la Comisión Central Electoral tras encontrar los dispositivos.

Preguntado por esta acción, Netanyahu defendió que las cámaras sirven para "garantizar el voto legítimo".

El Comité Central Electoral de Israel prohíbe la grabación en los centros tanto de los electores como del proceso de votación, excepto a los periodistas acreditados, y consideró que se trata de una actividad "ilegal".

More videos flowing in. @moran_ynet reports activists for @netanyahu’s Likud party installed about 1,300 hidden cameras in Arab polling stations pic.twitter.com/Skf1gl8EqX