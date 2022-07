Investigadores determinaron qué vacunas contra covid ofrecen mayor tiempo de protección

Hasta el momento son 12 las vacunas contra el covid-19 que han sido aprobadas a escala mundial tras demostrar su eficacia y seguridad. Al respecto, estudiantes de la Escuela de Salud Pública de Yale y del Departamento de Bioinformática y Genómica de la Universidad de Carolina del Norte, de Estados Unidos, estudiaron cuán fuerte es la protección de vacunas contra el covid-19 que se aplicaron en ese país.

Según un reportaje publicado por el medio InfoBae, el estudio es el primero en cuantificar la probabilidad de un futuro contagio tras la infección natural o la vacunación con las vacunas desarrolladas por las empresas Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson u Oxford-AstraZeneca. Los resultados se publicaron en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Según los resultados, las actuales vacunas de ARN mensajero son las que ofrecen la mayor duración de la protección, casi tres veces más que la de la infección natural y las vacunas de Johnson & Johnson y Oxford/AstraZeneca.

Las vacunas de ARN introducen uno o varios genes del propio coronavirus en las células para provocar una respuesta inmunitaria. En cambio, las otras son vacunas que contienen virus diseñados para portar genes de coronavirus.

“Las vacunas de ARN mensajero producen los niveles más altos de respuesta de anticuerpos y, en nuestro análisis, confieren una protección más duradera que otras vacunas o exposiciones”, dijo Jeffrey Townsend profesor Elihu de bioestadística en la Escuela de Salud Pública de Yale y autor principal del estudio.

Agregó que “la actualización continua de nuestras vacunas y refuerzos es fundamental para nuestra lucha contra el SARS-CoV-2″ y recordó que, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), “las dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 pueden mejorar o restaurar la protección que podría haber disminuido con el tiempo después de la vacunación del esquema primario”.