Influencer Yeferson Cossio casi muere en Japón por comer pez globo

El famoso influencer colombiano, Yeferson Cossio, se volvió viral una vez más tras comer pez globo, como parte de su experiencia en Japón, país al que se mudó hace poco tiempo.

“Si ustedes ven este video es porque no me morí. Voy a comer pez globo y el veneno de un pez globo promedio puede matar a unos 30 adultos. Ojalá no me muera, y si me muero, de algo me tenía que morir”, dijo Cossio momentos antes de entrar al local comercial en donde ingirió el pez globo.

Luego de comer el pez, Cossio dijo que sentía cosas raras, perdió la energía y tuvo que vomitar en el baño del local de comida. Posteriormente fue llevado a un hospital, en donde tras reportar todo lo que comió fue tratado, supuestamente, por envenenamiento por el tipo de pez que comió.

“Comí pez globo y me envenené, literalmente morí unos segundos, no podía respirar por mi cuenta y estaba intubado en urgencias. Video completo, con todos los detalles en mi Facebook”, escribió Cossio en su cuenta de Instagram.