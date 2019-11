"Ya no somos jóvenes... lo que sí seguimos es siendo indocumentados"

"En eso sí el presidente (estadounidense, Donald Trump), tiene razón: ya no somos jóvenes", admite a el "soñador" Antonio Alarcón, pero recuerda que lo que sí siguen siendo es "indocumentados".

"Ya no somos los DACA 'kids' (chicos DACA) que nos llaman, verdad. Ya somos personas adultas", declara Alarcón, un joven nacido hace 25 años en Veracruz (México).

Alarcón es uno de los "soñadores" (indocumentados) de Nueva York que ha plantado cara al intento de Trump de cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), al sumarse a la demanda originalmente presentada por su compatriota Martín Batalla Vidal y que ahora revisa el Supremo.

"Ya somos personas que mantenemos a familias, somos personas que trabajamos y que estamos contribuyendo a este país", agregó este inmigrante, quien además asegura, al dirigirse al gobernante estadounidense: "no somos criminales".

"No somos lo que nos tacha el presidente, somos personas trabajadoras y al final del día, pues día a día nos estamos volviendo más viejos, es la realidad, pero tenemos la misma energía que seguimos luchando para que un día tengamos esa oportunidad de recibir nuestra residencia y eventualmente la ciudadanía", defendió.

Sus palabras vinieron después de que Trump afirmara en Twitter que "muchas de las personas en DACA ya no son tan jóvenes y están lejos de ser 'angelitos'" e incluso aseguró que "algunos son criminales muy curtidos".

Many of the people in DACA, no longer very young, are far from “angels.” Some are very tough, hardened criminals. President Obama said he had no legal right to sign order, but would anyway. If Supreme Court remedies with overturn, a deal will be made with Dems for them to stay!