Hombre se casa con la esposa del amante de su pareja en la India

Un hombre se casó con la esposa del amante de su expareja, a manera de venganza en el estado de Bihar, India.

Neeraj y Rubi Devi se casaron en 2009, pero tras 13 años de matrimonio, el hombre se enteró que su esposa tenía una aventura con otro sujeto, llamado Mukesh.

A pesar de los intentos de Neeraj para que su esposa cortara su relación extramarital, Rubi se fugó al año pasado con su amante, con quien se casó posteriormente.

Según el portal de noticias RT, “Lejos de superar la situación, Neeraj descubrió que el hombre que le había arrebatado a su media naranja estaba casado con una mujer también llamada Rubi Devi y que tenía dos hijos. Ambos comenzaron a hablar por teléfono para consolarse después de que sus cónyuges escaparan y terminaron enamorándose”.

El pasado 18 de febrero Neeraj y su nueva pareja contrajeron nupcias y el hombre aceptó a los hijos de Mukesh, así como éste aceptó a tres de sus cuatro hijos.

Mukesh fue denunciado por Neeraj bajo el supuesto delito de haber secuestrado a su expareja. Los prófugos continúan siendo buscados por las autoridades de la India, señala RT.

