Hombre queda inconsciente tras cornadas de un toro en festival de México

En México se celebra un evento conocido como Huamantlada en el que se festeja a la Virgen de la Caridad. Pero no se trata de rezos y plegarias. Sino de soltar toros y esquivarlos. Sin embargo, la edición de 2023 no salió tan bien. Pues, según reportan medios locales, el 19 de agosto, este festival dejó a decenas de personas lesionadas. Lo más grave fue cuando uno de los animales dejó inconsciente y en el piso a un hombre que no pudo escapar.

No todos se aventuran a lanzarse a los cuernos de los toros. Algunos miran desde los graderíos, pero otros sí son más audaces y, con prendas de color rojo, se lanzan al peligro.

En las redes sociales circuló un vídeo en el que se observa cómo un hombre es embestido por un toro. Hubo mucha preocupación de los asistentes. No terminó tan pronto. En la grabación se observa cómo el animal se ensaña contra el humano en el piso. Hasta que un grupo se acercó para levantarlo y llevarlo de allí.

Un medio local informó que según la Secretaría de Salud, durante la Huamantlada, se atendieron a 20 ciudadanos, de los cuales 12 presentaron lesiones leves. Otros ocho fueron trasladados al hospital, con graves heridas. Incluso, uno de ellos tenía una laceración abdominal.

Los 22 toros que fueron soltados en la calle del pueblo pesaban hasta 500 kilogramos. Asombra que con ese peso, que se suma a la embestida, no haya reporte de muertos.