Hombre come una brocheta de carne frente a activistas veganos

Un hombre, que comía una brocheta de carne, se acercó a un grupo de activistas veganos que hacían una protesta en la localidad de Nueva York, Estados Unidos.

El grupo que denuncia el consumo de productos de origen animal encaró e insultó al hombre. Una de las manifestantes le grita diciéndole que es “repugnante”. “Eres un cobarde (…). Tienes toda la sangre en tu cara y toda la sangre en tus manos”, increpa la mujer.

new york , based guy eats meat at a vegan protest , licks his kebab lol !! pic.twitter.com/hF1nLVhua4