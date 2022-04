Heridos se reportan en Nueva York por tiroteo en estación del Metro

La mañana de este martes 12 de abril de 2022 se registró un tiroteo en una de las estaciones del metro de Nueva York, según reportaron las autoridades locales. Pese a que no hay un número confirmado de víctimas, el Departamento de Bomberos alertó que hay “varios heridos”.

El hecho ocurrió en el sector de Brooklyn, una de las más transitadas de la metrópoli. La Policía explicó que a las 08:30 se registró un tiroteo, aún no esclarecido, que dejó a transeúntes con heridas de bala. Al menos 13 personas fueron trasladadas de emergencia a hospitales, informó CNN.

Por el momento no se han confirmado fallecidos, aunque sí la presencia de explosivos sin detonar. También se habla de un dispositivo de humo que habría sido activado por el agresor.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB