Harry Styles fue golpeado por un fan en medio show

Harry Styles, cantante y actor británico, fue agredido en media presentación luego de que un objeto sea arrojado desde la zona de espectadores del concierto.

Un fanático del cantante grabó el momento y en el clip, que compartido en redes sociales, se ve que Harry Styles es golpeado por el objeto y de inmediato se cubre el rostro y hace una mueca como respuesta la dolor.

Según el portal de noticias RT, “De momento, se desconoce el estado del cantante, que anteriormente ya había sufrido ataques de este tipo. Esto se suma a una alarmante tendencia que también ha afectado a artistas como Kelsea Ballerini y Pink”.

A pesar de las pasiones que pueda levantar el artista, al parecer hay fanáticos que no encuentran otra forma de mostrar su admiración por él y no miden sus actos.

WATCH: Harry Styles gets hit in the eye with an object while performing https://t.co/0pOVkPr9At pic.twitter.com/2hrEJd3ESi