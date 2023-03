Habitantes de Ohio dicen tener problemas de salud tras el derrame de químicos peligrosos

Días después de que un tren se accidentara en Ohio, Estados Unidos, y se registrara el derrame de sustancias químicas peligrosas, residentes de East Palestine reportaron extraños problemas de salud.

Según el portal de noticias RT, Wade Lovett, quien trabaja en una lavadora de autos, dijo que su voz suena extraña desde hace unos días. “Mi voz suena como la de Mickey Mouse”, dijo la mujer. “Es difícil respirar, especialmente en la noche. Mi pecho duele tanto por las noches que siento como si me estuviera ahogando”, añadió.

Lovett afirma que perdió su empleo, pues los médicos no le permiten ir a trabajar y además le dijeron que tiene sustancias químicas en su cuerpo, pero no pudieron hacer las pruebas toxicológicas porque no hay personal adecuado.

“Otros habitantes, al regresar de la evacuación, levantada el 8 de febrero, manifestaron que presentaron erupciones y dolor de garganta tras volver a sus hogares. "Mi prometido estaba tan enfermo que casi lo tuve que llevar al hospital", dijo Jami Cozza, una local de 46 años”, publica RT.

La Universidad de Texas A&M informó que los nivele de nueve de los 50 contaminantes reportados son más altos de lo que se podría considerar ‘normal’. De seguir así, asegura el centro de estudios, los habitantes de la zona afectada podrían tener problemas de salud a largo plazo.