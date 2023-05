Guardianes de la Galaxia Vol. 3: Un último viaje al rescate de Marvel  

Tranquilos, no habrá spoilers. Guardianes de la Galaxia cierra su trilogía con una película que parecería que nadie pidió, pero que al final se volvió necesaria. No solo está para contar ciertos detalles ocultos sobre sus protagonistas, sino también para devolverle la credibilidad a Marvel.

Las producciones después de End Game fueron muy criticadas, por diversas razones. Inclusive, parecía que este universo cinematográfico empezaba a quedarse sin ideas porque todo se resumía a chistes sin sentido y con historias que no conectaban con nada, salvo con un Kang que se quedó en el aire.

Pero, el grupo más divertido de los protectores del universo salió al rescate con una fórmula que ya les funcionó: chistes de su estilo y sin exagerar, una banda sonora para todas las edades, jugar con los sentimientos entre todos y un villano que simplemente debes odiar.

La película solo tiene un punto que puede molestar a los puristas, y no será mencionado en esta nota, pero en el balance general se lleva tantos aplausos como lágrimas. Es una cinta que vale la pena ver, vale cada lágrima, cada risa y, sobre todo, vale como parte de una gran historia. Sin dudas, hay razones para seguir confiando en Marvel. Claro, hasta The Marvels.

La película ya está en cines.

