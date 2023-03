Guardan un minuto de silencio por una senadora que seguía viva

El nuevo periodo parlamentario de Uruguay registró la primera sesión del Senado del país, pero los legisladores protagonizaron un curioso y, hasta cierto punto bochornoso, que se volvió tendencia en las plataformas digitales de medios de comunicación.

Según el portal de noticias RT, “La primera sesión del Senado de Uruguay en el nuevo período parlamentario dejó por un momento de lado las discusiones de rutina cuando se anunció la muerte de la exlegisladora del Frente Amplio Ivonne Passada. "Hacía tiempo que estaba cursando la enfermedad", dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien pidió "un minuto de silencio"”.

Luego de varios minutos, Liliam Kechichian, quien dio aviso de la supuesta muerte de Passada, volvió a interrumpir la sesión para aclarar que “las redes sociales parecen que comunican cosas que no están confirmadas”.

"Yo lamento porque la senadora [Amanda] Della Ventura me transmitió la noticia, cuando me preguntan la confirmamos y ahora parecería que no es así", explicó, agregando que "no se puede vivir al ritmo de las redes sociales".

La Familia de Passada emitió un comunicado en el que detalló que la legisladora permanecía “internada en estado grave” y que sus familiares más cercanos se mantienen cerca y acompañándola.