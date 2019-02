Guaidó pide a soldados venezolanos expulsar al ELN de la frontera

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, que anunció el pasado 23 de enero que asumía el cargo de presidente interino del país, le pidió este sábado 2 de febrero a los soldados venezolanos que expulsen a la guerrilla colombiana ELN de la frontera entre los dos países.

"No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria. No, es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, en ejercer soberanía, en expulsar al ELN de frontera venezolana, en generar gobernabilidad, soberanía, seguridad", dijo Guaidó desde la tarima en que se dirigió a miles de simpatizantes.

Este sábado decenas de miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas en la primera gran convocatoria de Guaidó desde el 23 de enero y se concentraron en el este de la capital.

Ante ellos, Guaidó mandó su mensaje a los soldados y les subrayó que lo que les está diciendo no es solamente "que respeten la Constitución" y que no disparen, no solamente estamos ordenando que no disparen.

"Les estamos diciendo que tienen un rol en la reconstrucción de Venezuela", subrayó Guaidó, reconocido por una treintena de países como presidente interino de Venezuela, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia e Israel, así como el Parlamento Europeo.

En varias ocasiones, Colombia ha denunciado y puesto en conocimiento de las autoridades venezolanas que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional actúan también en Venezuela.

El anterior comandante de las fuerzas militares de Colombia, general Alberto Mejía, aseguró en febrero pasado que los máximos líderes del ELN están en Venezuela, por lo que no pueden lanzar operativos contra ellos y deben golpear a cabecillas "de segunda o tercera fila.

Por otra parte, este sábado el general de división y director de Planificación Estratégica de la Aviación venezolana, Francisco Esteban Yánez Rodríguez, reconoció a Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela.

Además, el general Florido le envió un mensaje al "pueblo de Venezuela", al que le aseguró en referencia al gobernante Nicolás Maduro que "el 90 % de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está con el dictador", sino que "está con el pueblo de Venezuela".

Uno de los grandes esfuerzos de la oposición venezolana ha estado dirigido hacia los policías y militares, a quienes les han extendido una amnistía aprobada por decreto ley en el Parlamento, de clara mayoría opositora, para todos los funcionarios que no reconozcan a Maduro y contribuyan a restablecer el hilo democrático, que aseguran está roto. (I)