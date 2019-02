Guaidó planteará a países "todas las opciones" para liberar a Venezuela

"Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando. ¡La esperanza nació para no morir, Venezuela!", dijo en un mensaje en Twitter.



Guaidó divulgó su mensaje tras los disturbios ocurridos el sábado en las fronteras de Venezuela por donde se esperaba que ingresara la ayuda humanitaria que se acopia en Brasil y Colombia y que fue bloqueada por funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.



El líder opositor, que se encuentra en la ciudad colombiana de Cúcuta desde ayer, recordó en otro trino que el lunes acudirá a la reunión del Grupo de Lima -integrado en principio por 14 países americanos- que se celebrará en Bogotá.



Asimismo, indicó que continuará ordenando "próximas acciones a lo interno del país", debido a que, dijo, "la presión interna y externa son fundamentales para la liberación".



El opositor informó también de que sostuvo una reunión con los militares que ayer desertaron de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y buscaron refugio en Colombia, y dijo que los funcionarios le reiteraron que dentro del cuerpo castrense lo que hay es "miedo, necesidad e irrespeto".



Según las autoridades de Colombia, más de 60 militares venezolanos desertaron y pidieron refugio en Colombia, una situación que ocurrió en medio de los enfrentamientos sucedidos en la frontera entre manifestantes y la fuerza pública venezolana que atendía la orden de Maduro.



La frontera entre Venezuela y Colombia está cerrada desde el viernes en la noche tras una orden de Maduro, que también bloqueó el paso con Brasil en medio de su empeño de no dejar pasar las donaciones de Estados Unidos y otros países argumentando que se trata de un show político y que puede dar paso a una invasión extranjera.



Según datos del diputado Américo de Grazia, en los enfrentamientos que han ocurrido en el estado venezolano de Bolívar, fronterizo con Brasil, hay al menos 14 muertos y "centenares de heridos", mientras que en Táchira se reportaron por lo menos 20 lesionados. (I)