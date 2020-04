"Nuestro Gobierno nos tiene abandonados"

Su situación es desesperada. Ellos viven del día a día vendiendo artesanías, comida rápida u otro tipo de alimentos. Pero con las actuales restricciones de movilización y el toque de queda debido al covid-19, no tienen ingresos.

Son cerca de 200 los ciudadanos colombianos que viven en Quito y son auxiliados por la fundación Asocolombia. Muchos son refugiados, otros tramitan su refugio. Pero todos tienen el mismo problema: han sido olvidados por el Gobierno de su país durante la actual pandemia.

Asocolombia está legalmente constituida desde el 25 de junio de 2018 en Quito. Rodrigo Castro Lozano es su vicepresidente. Él es de la ciudad de Armenia, departamento de Quindío, y llegó a Ecuador hace 10 años. Vive en la capital con su esposa y sus dos hijos.

Mediante autogestión, realizando eventos (como ferias) para recaudar fondos, ayudan a sus compatriotas. En diálogo con EL TELÉGRAFO expuso su actual situación.



¿Por qué se crea Asocolombia?

Nos legalizamos para poder tramitar los permisos para realizar eventos. Ayudamos a todos en general, pero ahora estamos quietos, pues todos nos ganamos el sustento en el día a día.



¿Qué dificultades están enfrentando?

Lastimosamente a nosotros nadie nos ha ayudado. Lo que son Cancillería de Colombia, consulados, embajada, no se han contactado para nada. Mandaron un link para inscribirnos y que darían mercados, pero nada.



¿Qué le piden al Gobierno de Colombia?

Queremos que nos tengan en cuenta. Somos trabajadores del día a día y hace un mes estamos encerrados. Se acaban los víveres, se acaba todo. Tenemos madres y cabezas de hogar que en este momento no tienen nada qué comer, gente de la tercera edad, niños, gente con enfermedades terminales. Me llaman y me cuentan su situación. Nos da mucha tristeza y queremos ayudarlos. Uno como líder social se desespera.



¿En qué ciudades hay colombianos en la misma situación?

En todas las ciudades hay compatriotas con necesidades. Conocemos colombianos en Quito, Guayaquil, Ambato, Ibarra, San Lorenzo, Latacunga. Pedimos que el Gobierno nos preste la atención necesaria. Quien desee ayudarnos puede llamar al 0995436307 o escribir al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

¿Estas personas en qué trabajan habitualmente?

Hay unos que venden comida todos los días. Nosotros hacemos ferias. Tenemos vendedores de coco, de obleas. Hay gente que le tocó cerrar su negocito porque no se puede abrir. Algunos tenemos al menos un arroz con huevo. Otros no tienen ni eso.

Cuando todo empezó, ¿pensaban que iba a ponerse tan difícil la situación?

Veíamos los casos en Europa, pero nunca pensamos que iba a llegar tan rápido por acá. De un momento a otro nos tocó encerrarnos. Y cuando uno trabaja en el día a día es difícil ahorrar porque se nos va todo en pagar arriendo, comida y servicios. (I)