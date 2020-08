Fuerte explosión en Baltimore dejó un fallecido, varios heridos y personas atrapadas

Una fuerte explosión de gas se registró en un área residencial en Baltimore (Maryland, Estados Unidos) este lunes 10 de agosto.

Según el reporte de la cuenta de Twitter del Cuerpo de Bomberos de la localidad, el hecho dejó a varias personas atrapadas, incluidos niños. Hasta el momento se confirmó la muerte de una mujer adulta.

Explosion in Baltimore leveled three houses. Multiple people reported trapped under rubble. pic.twitter.com/t7zHezZ4HX