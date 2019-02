Las reacciones tras fracaso de cumbre EEUU y Corea del Norte

“A veces hay que irse, y esta es una de esas veces”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al terminar abruptamente la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un.

Se fue antes y sin el acuerdo que esperaba alcanzar para que el país asiático avance con la desnuclearización.

“Básicamente querían el levantamiento de todas las sanciones y no podíamos hacerlo”, aclaró Trump a los medios de comunicación luego de terminada la cita con el líder norcoreano en la capital vietnamita Hanói.

No obstante, las partes no han dado por terminadas definitivamente las conversaciones, sin embargo en el mundo hubo distintas reacciones frente al encuentro, el segundo tras el desarrollado en Singapur en junio de 2018.

Antes de partir de Hanói, el presidente norteamericano no hizo más referencias públicas al frustrante encuentro de Vietnam: tan solo usó su cuenta de Twitter (principal vía de comunicación) este jueves 28 de febrero para agradecer a los "generosos anfitriones", con un video en el que resumió su visita oficial.

THANK YOU to our generous hosts in Hanoi this week: President Trong, Prime Minister Phuc, and the wonderful people of Vietnam! pic.twitter.com/AMqF0dfRhP