Filtraciones revelan operaciones de Huawei para ayudar a Corea del Norte

Huawei Technologies Co. ayudó secretamente al gobierno norcoreano a construir y mantener la red inalámbrica telecomunicaciones del país, según documentos internos obtenidos por el diario The Washington Post de un exempleado que dio el informe sobre el acuerdo.

El gigante tecnológico chino está involucrado en la guerra comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con China. Además está incluido en la lista negra como una amenaza a la seguridad estadounidense.

De acuerdo con las filtraciones Huawei se asoció con una firma estatal china, Panda International Information Technology Co. Ltd., en una variedad de proyectos que abarcan ocho años. Esto es respaldado con las órdenes de trabajo pasadas, contratos y hojas de cálculo detalladas tomadas de una base de datos que registra las telecomunicaciones de la empresa. Sin embargo, el arreglo hizo difícil discernir la participación de Huawei.

Las hojas de cálculo fueron entregadas a The Post por un ex empleado de Huawei que consideró que la información era de interés público. El ex empleado habló bajo la condición de anonimato, citando un temor de retribución.

En un comunicado, Huawei dijo que "no tiene presencia comercial" en Corea del Norte. Sin embargo, el portavoz Joe Kelly se negó a abordar preguntas detalladas, incluso si Huawei había realizado negocios allí en el pasado, ya sea directa o indirectamente. No cuestionó la autenticidad de los documentos compartidos con la compañía, aunque también se negó a verificarlos. (I)