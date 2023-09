Filadelfia: Saqueos a tiendas y enfrentamientos con la Policía

Más de 100 personas participaron en los saqueos a las tiendas de Filadelfia, la noche del pasado martes 26 de septiembre.

La Policía intervino para impedir que el asunto pase a mayores. Según los medios locales, se detuvo a una veintena de jóvenes.

Los videos que circulan en las redes sociales muestran los saqueos en tiendas de tecnología como Apple, donde varias personas ingresan a la carrera y salen con varios artefactos electrónicos como celulares y tablets.

En otras tiendas se repitió el escenario. Aunque la Policía no emite el informe oficial, un medio local aseguró que uno guardia de seguridad fue agredido en un local de ropa. Es el único herido de la jornada.

Los saques se dieron minutos después de una protesta por la decisión de un juez, que desestimó cargos de homicidio a un policía que mató a tiros a un conductor.

La institución uniformada negó la relación entre los saqueos y las manifestaciones.

Here’s what the Apple Store in Philly looked like tonight. pic.twitter.com/pf0ILFPZlZ