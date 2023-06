Familias de los 16 funcionarios de seguridad de México secuestrados exigen su regreso

Chiapa de Corzo (México), (EFE) Familiares y amigos de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de México secuestrados hace 2 días por la delincuencia organizada instalaron este jueves un bloqueo en una carretera de Chiapa de Corzo, en el sureño estado de Chiapas, e instaron a las autoridades a trabajar para que regresen a los funcionarios.



A dos días del secuestro de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes fueron privados de su libertad por un grupo armado el pasado martes durante su trayecto a la capital del estado de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez), los familiares intensificaron las medidas de presión e instalaron un bloqueo desde las 7.00 hora local (12.00 GMT) y colocaron cartulinas con mensajes como “queremos de vuelta a los 16 familiares secuestrados”.



A una temperatura de 35 grados Celsius, los familiares se colocaron en línea, gritando y pidiendo justicia. Solicitan a los ciudadanos que los ayuden a denunciar a través de las redes sociales para que se agilicen las negociaciones.



A kilómetros del bloqueo otro grupo se mantiene en las puertas de las oficinas de la Secretaría de Gobierno del estado esperando noticias, sin embargo, por ahora no hubo novedades, afirmó una de las personas que prefirió no dar su nombre.



“No nos están ayudando, no nos dan solución. Nuestros parientes ahí siguen y no sabemos nada. Son apáticos, ellos no salen (los funcionarios a cargo), no dan la cara”, dijo a EFE.



Los familiares se mantienen en el bloqueo a pesar de que no han tenido noticias, tratan de contener a los transportistas, quienes llevan horas atascados y se enfrentaron a los familiares.



“Créame, no se trata de dinero, no es una posición social, son 16 vidas, que están torturadas psicológicamente”, gritaba una familiar a los alterados motociclistas que estaban a punto de romper la valla humana.



El martes un grupo armado interceptó a 16 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas, en el municipio de Ocozocoautla en la carretera rumbo a Tuxtla Gutiérrez, capital estatal.



La conmoción se intensificó el miércoles, cuando los secuestradores publicaron videos en redes en los que exigen al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que cese e investigue al titular de la Policía Fronteriza, Yahir Hernández; al titular de la Policía estatal, Marco Antonio Burguete, y al subsecretario de seguridad, Francisco Orantes.



El Gobierno del estado de Chiapas aún no logra consolidar las negociaciones con el grupo de secuestradores para la liberación de los trabajadores. Por su parte López Obrador fue enfático y pidió la libertad de los 16 funcionarios de seguridad secuestrados “sin condiciones”. EFE