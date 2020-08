Expresidentes iberoamericanos, incluido Aznar, expresan su "solidaridad" a Uribe por el caso en el Supremo

Más de 20 expresidentes iberoamericanos, entre ellos el español José María Aznar, han expresado su "solidaridad" con su colega colombiano Álvaro Uribe ante las investigaciones en su contra en la Corte Suprema de Justicia por fraude procesal y soborno de testigos en un caso relacionado con el paramilitarismo.



"Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) hacemos pública nuestra solidaridad personal con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe", han dicho en un comunicado.



Los 21 firmantes, que incluyen también al colombiano Andrés Pastrana, el mexicano Felipe Calderón o el argentino Mauricio Macri, han reaccionado a la decisión del Supremo de ordenar el arresto domiciliario de Uribe.



"Hacemos nuestras las palabras del actual presidente de la República de Colombia, Iván Duque, quien defiende la inocencia y honorabilidad del actual senador Álvaro Uribe: 'Una persona que ha tenido el honor de presidir este país debe poder defenderse en libertad'", han reivindicado.



Los antiguos mandatarios han defendido que, "mediante la política de seguridad democrática", Uribe "hubo de enfrentar a las fuerzas del narcotráfico en su alianza con la guerrilla de las FARC y el ELN, practicantes de crímenes atroces y de lesa humanidad".



A este respecto, han advertido de que "actores internos y externos vinculados a las FARC -ahora partido político- celebran como logro la prisión domiciliaria del ex presidente" mientras defienden la libertad concedida por el mismo tribunal al ex guerrillero y ahora disidente de las FARC 'Jesús Santrich', acusado de narcotráfico.



En este contexto, han querido alertar "a la opinión pública y a los gobiernos libres de Occidente sobre una deriva global que ha de frenarse de manera responsable y oportuna, y que busca comprometer los activos de su patrimonio intelectual".



"La democracia y el Estado de Derecho quedan gravemente comprometidos cuando se ideologizan o manipulan la garantía y tutela universal de los Derechos Humanos", han remachado los miembros de IDEA.



Supuestos vínculos con grupos paramilitares



Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares. De hecho, el citado proceso comenzó cuando el ahora senador inició uno contra el legislador izquierdista Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.



Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio ex presidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.



Así, la Corte Suprema sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.



Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a ex paramilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que se desmovilizó durante su Gobierno. (I)