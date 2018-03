Expresidente Alejandro Toledo vuelve a negar soborno de Odebrecht

El expresidente peruano Alejandro Toledo reiteró hoy que no ha recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht y se quejó de que la justicia en Perú está "vendida" y "politizada", tras aprobar el pedido de extradición de Estados Unidos por recibir presuntamente un soborno de 20 millones de dólares.



"Nunca he recibido ningún dinero del señor (Jorge) Barata o (Josef) Maiman, ellos son aspirantes a testigos, no corroborados", declaró Toledo en entrevista telefónica con RPP Noticias.



El exmandatario (2001-2006) se refirió así a las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, de que le entregó un soborno de 20 millones de dólares para que esa empresa obtenga la licitación de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur durante su gestión.



El dinero fue entregado por partes, entre 2004 y 2010, en cuentas de las empresas de Josef Maiman, amigo de Toledo, quien creó en Costa Rica la empresa Ecoteva para hacer compras inmobiliarias en Lima, según declaró Barata a fiscales peruanos.



Toledo agregó que probará "más temprano que tarde, que nunca he recibido ningún dinero mal habido de Barata o de Maiman".



"Si Barata le dio dinero a Maiman, esos son los negocios de ellos", aclaró el exmandatario.



En opinión de Toledo, los tribunales peruanos responden a "esta justicia vendida que no tiene independencia, me ha impedido estar cerca a mi familia, que acaba de morir mi hermana".



El exgobernante advirtió que "me lo van a pagar porque esta es una venganza por la marcha de los cuatro suyos", la movilización que lideró en el 2000 contra los actos de corrupción detectados en el entonces gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).



Toledo no quiso comentar sobre el pedido de extradición que la justicia peruana tramitará ante Estados Unidos para lograr su repatriación.



"No tengo acceso a la justicia en Perú, están tratando de ponerme en la cárcel y después preguntarme si es que es cierto que me dio dinero el señor Barata", manifestó.



La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema votó en forma unánime a favor de la solicitud de extradición de Toledo planteada por el juez Richard Concepción Carhuancho por los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión.



El exmandatario tiene una orden de detención por 18 meses, dictada en febrero del año pasado, a raíz de las declaraciones de Barata a la justicia peruana y brasileña que lo incriminaron.



Además, Toledo estuvo investigado en los últimos años por las compras de casas y oficinas hechas en Lima por casi 5 millones de dólares con fondos de la empresa Ecoteva, creada por Josef Maiman y su suegra Eva Fernenbug en Costa Rica.



Maiman ha confirmado a la fiscalía peruana que prestó sus cuentas a Toledo y que los fondos, procedentes de cuentas de Odebrecht, eran derivados a Ecoteva.



En Perú, el caso Odebrecht se ha centrado en seguir el rastro de los millonarios sobornos que la compañía brasileña admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse obras entre 2005 y 2014, además de los aportes ilegales a políticos peruanos. (I)