Evo Morales llegó a Argentina en calidad de refugiado

Evo Morales llegó la mañana de hoy, jueves 12 de diciembre de 2019, a la Argentina. Tras pasar casi un mes asilado en México y unos días en Cuba, luego de renunciar a la presidencia en Bolivia en medio de una crisis institucional por unas elecciones denunciadas por fraude, el exmandatario aymara arribó al país para reunirse con sus hijos.

"Acaba de llegar a Ezeiza, entiendo que también su exvicepresidente. Creo que están acompañados por una exministra y otros dos funcionarios. Viene para quedarse en la Argentina supongo", confirmó el flamante canciller, Felipe Solá, en declaraciones al canal argentino TN. Además, explicó que llegó con asilo político y esta mañana pedirá ser refugiado.

"La condición con la que entra es la que le concedí yo anoche, pidió asilo. Les he dado asilo para que entren al país pero están firmando el pedido de refugio. La condición de refugiados la da el Ministerio del Interior y está normada, en cambio el asilo no tiene normas", agregó el funcionario.

Solá también aseguró que hasta ahora no había tenido contacto con Morales, sino que los trámites los llevaba adelante con su exvicepresidente, Álvaro García Linera, y dijo sobre la condición de refugiado: "El reglamento exige una serie de pautas, como el domicilio, etc... Queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. Es una condición que le pedimos nosotros".

Respecto de la decisión del boliviano de abandonar México, el canciller dijo que entiende que quería estar acá por la cercanía con su país. "Cando pueda entrar a Bolivia, entrará. Él se siente mejor acá, sus dos hijos están como estudiantes universitarios". Además, habló sobre la decisión gubernamental y demarcó las diferencias con el gobierno anterior, que se negó a recibir al boliviano cuando estallaron las protestas en el país vecino. (i)