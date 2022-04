Evacuaron el edificio del Capitolio por una "probable amenaza"

La noche del miércoles 20 de abril se ordenó la evacuación del edificio del Capitolio, ubicado en Washington, Estados Unidos, por una alarma de “probable amenaza”.

La Policía emitió la alarma por un avión que sobrevoló las inmediaciones del Capitolio y se consideró como una amenaza y empezó el rastreo de la nave al mismo tiempo que se ordenó la evacuación del edificio.

Pero momentos después, la misma Policía emitió un segundo comunicado en el que detalló que “no existió una probable amenaza” y que la evacuación del Capitolio se dispuso por “exceso de precaución”.

The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.



There is no threat at the Capitol.



More details to come. pic.twitter.com/7qqxqQyzlD