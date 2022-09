Estudiantes golpean a su profesor por ponerles bajas notas en la India

El maestro de matemáticas, Suman Kumar, y el empleado Soneram Chaure, de una escuela en el estado de Jharkhand, India, fueron atados a un árbol y golpeados por parte de un grupo de estudiantes de noveno año de la institución.

Los agredidos denunciaron que los estudiantes actuaron de esa forma en represalia a las calificaciones que recibieron, pero que también lo hicieron por instrucciones del director de la institución.

In #Dumka the students' anger erupted for giving fewer marks in the exam, the teacher was beaten up by tying him to a tree. #Jharkhand #Trending #Viralvideo #India pic.twitter.com/EedCC4o2w2