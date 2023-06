Estados Unidos tiene naves extraterrestres recuperadas, dice un exoficial de Inteligencia

David Grusch, exoficial de Inteligencia de Estados Unidos, denunció al Gobierno de su país, bajo la acusación de que ocultan un programa que tiene pruebas y evidencias físicas de vehículos extraterrestres.

Según el denunciante, muchos de esos vehículos, que serían naves, están “intactos y parcialmente intactos”. Además reveló que en esa recuperación de vehículos especiales, se encntraron a los ‘pilotos’ de los mismos, que murieron dentro de las naves.

Grusch sostiene que se trata de un plan que se ha desarrollado durante décadas.

Según el portal de noticias DW, “Después de 14 años de servicio en los servicios de inteligencia estadounidenses, Grusch abandonó su cargo en abril. Según el informe de The Debrief, Grusch experimentó represalias por parte de funcionarios del Gobierno después de presentar información clasificada sobre estos vehículos al Congreso”.

Pero el exfuncionario gubernamental asegura que, a pesar de que esto signifique un peligro para sí, seguirá revelando datos que, según él, fueron ilegamente ocultados.

"Lo digo en serio. Estoy aquí sentado, corriendo un gran riesgo personal y un evidente riesgo profesional al hablar con ustedes hoy", dijo Grusch a NewsNation. "Llámenlo naves espaciales si quieren, vehículos exóticos de origen no humano que han aterrizado o se han estrellado", agregó.

A former U.S. intelligence officer claims a classified program has recovered UFO wreckage of “nonhuman origin.” @rosscoulthart and @BrianEntin report on why the Air Force veteran is taking his claims to Congress: https://t.co/kmQh5lCRiM #VargasReports pic.twitter.com/cEfNumKSwN