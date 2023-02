Estados Unidos niega que objetos derribados tengan un posible origen extraterrestre

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, aseguró este lunes 13 de febrero del 2023 que las autoridades analizan los restos de los objetos voladores no identificados (ovnis) que fueron derribados durante el fin de semana en el espacio aéreo de ese país.

Kirby ratificó que los objetos no tendrían un origen extraterrestre, no obstante los investigadores militares y del FBI aún no han podido determinar de qué se tratan. "No hay indicios de actividad extraterrestre” en los objetos derribados", dijo el funcionario.

El portavoz de la Casa Blanca aseguró que los objetos estarían relacionados a labores de espionaje de potencias extranjeras, pero aún no se ha determinado a qué país pertenecerían los aparatos. Kirby también confirmó que el presidente Joe Biden dio la orden de derribarlos por una amenaza a la seguridad nacional y ocupar el espacio aéreo de los vuelos comerciales.

En tanto la Fuerza Aérea de Canadá confirmó que derribó un ovni en Yukón, en la frontera entre Canadá y el estado de Alaska. Poco después se recuperaron los restos, sin determinarse aún a dónde pertenecían.

En total han sido tres objetos los derribados por Estados Unidos y Canadá en menos de una semana, en medio de acusaciones hacia China por supuesto espionaje con globos aerostáticos.