"Estados Unidos deporta a 80 connacionales cada mes"

La cónsul de Ecuador en Nueva York habló con los Medios Públicos sobre la situación de los migrantes en esa ciudad y su temor por las deportaciones ordenadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

¿En qué condiciones migratorias están los ecuatorianos que viven en ese Estado?

Hay una población de 1’000.000 de ecuatorianos que viven 30 años en Nueva York y en New Jersey que ya ha conseguido regularizarse. Son trabajadores y se dedican al área de servicios. Los migrantes en otros estados, como Washington o Boston, tienen otros perfiles y son profesionales. Muchos tienen la ciudadanía, pero todavía hay un buen porcentaje de migrantes irregulares que sigue llegando. Están atemorizados por las acciones emprendidas por el presidente Trump.

¿Se detiene a los migrantes en calles, supermercados o en el Metro?

Primero es importante tener información oficial y no dejarse llevar por los rumores en las redes sociales o por WhatsApp que generan miedo. ¿Quién es beneficiario de ese miedo? Hay muchos que lucran de ese temor. Las autoridades migratorias de EE.UU. tienen una lista de prioridad de las personas que serán deportadas: las que tienen orden final de deportación, las que tienen un tema criminal y no se han presentado en las cortes, y las que entraron con visa de turismo y no pueden demostrar que están más de dos años en EE.UU. Ellas tendrán un procedimiento expedito de deportación.

¿Cuáles son los mecanismos que tiene el Gobierno de Ecuador para ayudar a los compatriotas?

Damos información sobre lo que pueden hacer en esos casos. Les recomendamos que tengan los documentos al día en caso de deportación. Nueva York también tiene varios programas de asistencia y de consultas migratorias. Visitamos los centros de detención migratoria, velamos por el respeto de sus DD. HH., les explicamos los procedimientos y hacemos el seguimiento de sus casos. En esas visitas vemos a grupos de 25 y 30 compatriotas. A ellos les cambian de un centro a otro y les llevan a Luisiana. De allí sale un avión, cada 15 días, con 40 ecuatorianos; es decir, con 80 al mes, que llegan a Guayaquil. Usan un traje naranja y sus familias les dan una pequeña maleta con ropa. Ellos llegan a una sección del aeropuerto de Guayaquil y los recibe una comisión del Gobierno. (I)