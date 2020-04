Estados Unidos no está listo para reabrir la economía

Anthony Fauci pide cautela antes de reiniciar las actividades. Señala que no están listos para rastrear casos de coronavirus.

El máximo experto del Gobierno estadounidense en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, declaró que el país todavía no tiene los procedimientos de pruebas y rastreo necesarios para empezar a reabrir la economía, pidiendo suma cautela pese a las expresiones optimistas de la Casa Blanca.

La pandemia por el nuevo coronavirus golpea a la mayoría de las naciones. Estados Unidos está seriamente afectado en su vida cotidiana con ciudades cerradas, vuelos cancelados y parte de la dinámica social con cambios importantes.

“Tendríamos que tener listo un sistema que sea eficiente, en el que podamos confiar, y no hemos llegado allí”, declaró Fauci en entrevista con The Associated Press.

Los comentarios de Fauci surgen cuando el presidente Donald Trump y sus asesores debaten la ocasión oportuna para reabrir la economía después de un cierre de varias semanas debido a la pandemia, que causó más de 23.000 muertes en el país, siendo Nueva York el Estado más afectado.

El mandatario sugirió la posibilidad de reabrir algunos sectores de la economía para el 1 de mayo y dijo que esta semana podría ofrecer propuestas.

El 1 de mayo “es demasiado optimista”, señaló el funcionario. El levantamiento de las restricciones de distanciamiento social tendrá que hacerse “de manera gradual” y no todo al mismo tiempo, advirtió, y mencionó que el covid-19 afectó a varios sectores del país de manera distinta.

Entre las inquietudes de Fauci está la posibilidad de nuevos brotes en localidades donde las autoridades levanten restricciones, y sin que haya maneras de aplicar pruebas a la población, de aislar a los enfermos y de rastrear a las personas con las cuales un enfermo tuvo contacto.

“Le garantizo, una vez sean levantadas las restricciones surgirán nuevas infecciones. Lo importante es saber cómo lidiar con eso”, expresó Fauci.

Con él coincide Tom Frieden, director ejecutivo de Resolve to Save Lives, una iniciativa mundial de salud pública. El experto agregó que antes de que Estados Unidos esté listo para reabrir, las muertes tienen que disminuir, el sistema de atención médica debe ser más robusto, los trabajadores de la salud deben protegerse de la infección, las personas con enfermedad grave por coronavirus también deben estar bien atendidas, como aquellos que tienen condiciones de salud crónicas.

Incluso con estas acciones el virus seguirá allí, indicó Frieden. Y cuando la sociedad reabra -alertó-, la vida no será la misma que antes. Es posible que tengamos que continuar con más distanciamiento social, más teletrabajo, menos reuniones de negocios y ningún apretón de manos, entre otros cambios.

“Este virus nunca debe subestimarse. Es muy difícil combatirlo”, indicó Frieden al recordar que estamos al menos a un año de tener una vacuna. (I)

El nuevo test ayudará a reducir riesgos de infección para el personal médico.

Primera prueba de saliva para diagnosticar covid-19

Los investigadores de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, recibieron la aprobación del Gobierno de EE.UU. para realizar un test para prueba de saliva y así ayudar a diagnosticar covid-19.

Con la nueva prueba basada en la saliva, los pacientes reciben un tubo de plástico en el que escupen varias veces. Luego lo devuelven para examinarlo. Esto ayudará a reducir los riesgos de infección para los trabajadores de la salud.

Las actuales pruebas para detectar el coronavirus aunque son efectivas, ponen en riesgo al personal de salud, ya que toman con hisopos una muestra de la nariz o la garganta de los pacientes.

Para disminuir los riesgos de infección, hospitales instruyen al personal a descartar guantes y máscaras, en medio de la escasez de suministros médicos básicos. (I)