EE.UU. busca autorizar la detención de niños migrantes por tiempo indefinido

La Administración de Donald Trump ha anunciado este miércoles 21 de agosto de 2019, un cambio normativo que permitirá a los agentes fronterizos detener de forma indefinida a familias inmigrantes sin papeles, anulando el acuerdo que obliga a que los menores queden libres a los 20 días.

El secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, ha dicho en una conferencia de prensa que las nuevas reglas van a eliminar la idea de que los niños son “el pasaporte para entrar a Estados Unidos”. La reforma debería entrar en vigor dentro de dos meses, pero es probable que se enfrente a una batalla judicial que termine en los tribunales federales para impedir su implementación.

"Con esta regla, el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) está implementando las partes relevantes y sustantivas del Acuerdo Flores", añadió McAleenan. "El HHS continuará protegiendo la seguridad y la dignidad de los niños no acompañados bajo nuestra custodia", recalcó para defender la medida que ha sido criticada por activistas y abogados defensores de los derechos de los migrantes.

(1/5) Today, @DHSgov & @HHSgov have issued the “Flores Final Rule”, which allows DHS to keep families together during fair and expeditious immigration proceedings, and eliminates a key incentive that encourages traffickers to exploit children.