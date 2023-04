La esposa de Drake Bell le pidió el divorcio tras su desaparición

Luego de la extraña desaparición del artista Drake Bell el pasado 13 de abril de 2023, su esposa Janet Von Schmeling decidió poner fin a la relación. Así lo confirman documentos judiciales presentados el 20 de abril en el Tribunal Superior de Los Ángeles, que fueron obtenidos por el portal web E! News.

La mañana del 13 de abril, el Departamento de Policía de Daytona Beach, Estados Unidos, anunció la búsqueda de Drake Bell. “Se le considera desaparecido y en peligro”, aseguraron. Sin embargo, horas más tarde, fue la misma institución la que señaló que estaban en contacto con el actor y que estaba bien.

La situación se aclaró con la reciente noticia de la separación de la pareja. La información recopilada por E! News expone que ambos están separados desde septiembre de 2022. Al momento de su ‘desaparición’, la ex estrella de Nickelodeon estaba visitando a su hijo y su expareja en Winter Park, Florida, para para hablar sobre los planes de custodia de los hijos.

Fue en esa situación cuando el hermano e Drake, Robert Bell, se puso en contacto con la policía de Florida y dijo que estaba preocupado por Drake supuestamente hizo comentarios suicidas en mensajes de texto enviados a su madre. Robert dijo a las autoridades que Drake se sentía "angustiado" debido a las supuestas disputas por la custodia de su hijo con Janet.

Problemas de salud mental

El 20 de abril de 2023, Drake compartió que "finalmente" estaba de vuelta en México y tuiteó en español: "Necesito convertirlo en mi hogar. ¡Es mucho mejor que Estados Unidos!".

El cantante pasó a abordar el odio que dijo haber recibido en línea. "Realmente me sorprende lo malas que son las personas aquí con las personas que claramente están lidiando con problemas de salud mental. Es increíble lo crueles que pueden ser todos ustedes", escribió Drake en tuits separados. "¡Literalmente, obviamente, no hay ninguna razón para seguir haciendo esto! Todo lo que recibo es que me ataquen. Espero que les guste la nueva canción que lancé, es literalmente todo lo que me queda".