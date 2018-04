Miles de personas reclaman en España pensiones dignas

Decenas de miles de personas participaron hoy, domingo 15 de abril, en manifestaciones y concentraciones en varias ciudades españolas convocadas por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para pedir jubilaciones dignas y que se garantice el sistema público de pensiones.

Con estas nuevas protestas, los sindicatos dan continuidad a la campaña iniciada en septiembre pasado para exigir la derogación de la reforma de pensiones del gobierno conservador del Partido Popular (PP) y que se revaloricen según la inflación.

El Ejecutivo español hace frente desde hace semanas a una intensificación de las protestas de miles de jubilados contra la subida anual del 0,25 % de sus percepciones, que se aplica cuando el sistema es deficitario, como ahora, pues los ingresos por cotizaciones de empresas y trabajadores son inferiores al gasto en pensiones.

La manifestación más multitudinaria discurrió en el centro de Madrid, donde se reclamó que las pensiones garanticen el poder adquisitivo de los jubilados, ya que actualmente son "parciales e insuficientes".

Las movilizaciones de este domingo se suman a las del sábado 14 de abril en ciudades como Barcelona y Zaragoza (noreste), o la del viernes 13 de abril en Sevilla (sur).

La ministra española de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, replicó que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 -aún no aprobado por el Parlamento- recoge un crecimiento del 3 % para las pensiones más bajas, y del 2 % para las de viudedad y las no contributivas (sus beneficiarios no pagaron cotizaciones sociales).

El Gobierno de Mariano Rajoy (PP, centroderecha), a la baja en las últimas encuestas electorales, se comprometió el 14 de marzo ante el Parlamento a mejorar las pensiones más bajas. (I)