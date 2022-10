Errores más comunes cuando se aplica a la lotería de visas para Estados Unidos

Desde el pasado 5 de octubre y hasta el 8 de noviembre de 2022, los ecuatorianos pueden hacer su solicitud para aplicar a las 55.000 plazas para obtener una visa para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Por otra parte, el postularse a la llamada lotería de visas para ese país norteamericano es sencillo y sin costo, pero se pueden cometer errores que le restan posibilidades de ser calificado para el sorteo o incluso ser descartados de manera inmediata. Las bases del concurso se pueden revisar en la página del Departamento de Estado.

A continuación, se detallan los trece principales errores que se debe evitar cometer al momento de aplicar:

1. Enviar más de una postulación: El Departamento de Estado tiene un sistema computarizado donde ingresan las solicitudes de miles de personas para este programa de lotería de visas. Prestar atención a cada uno de los requisitos es muy importante, ya que, si se envía una postulación de la misma persona más de una vez, la descalificación es automática.

2.- Solicitar ayuda de terceros extraños: Es uno de los consejos más importantes que enfatiza el Departamento de Estado de Estados Unidos para la inscripción de la Lotería de Visas. En ocasiones y en especial para este tipo de trámite, hay personas que se dedican a hacer “fraudes”.

3.- Llenar la solicitud sin tener el nivel educativo: En la convocatoria se señala que se debe cumplir con el nivel educativo mínimo (educación primaria y secundaria equivalente a 12 años) o tener dos años de experiencia laboral.

4.- No revisar la solicitud antes de enviar: Si al momento de enviar no aparece el número de solicitud, eso significa que el sistema no guardó la información y se debe hacer todo de nuevo.

5.- Dejar todo a última hora: Si bien es cierto que las postulaciones finalizan el 8 de noviembre de este año, eso no quiere decir que deba dejarlo hasta última hora, ya que, entre más pase el tiempo, más complicado podrá ser la postulación en caso de que requiera añadir un requisito y tenga que ir a buscarlo. El postularse con tiempo, le evitará enfrentarse a contratiempos.

6.- Restarle importancia a los datos que coloca: Los nombres y los apellidos de las personas postulantes deben de ser verificados muchas veces para constatar que no haya un error en la escritura. Una letra de más, cambiada u omitida, puede provocar problemas en la entrevista con el consulado estadounidense en caso de ser seleccionado.

7. No verificar una conexión estable de internet: La plataforma de postulación del Departamento de Estado habilita únicamente 60 minutos para completar todo el formulario. Esta plataforma no tiene la opción de llenar parcialmente el documento, es decir, no se puede guardar y luego continuar el llenado en otro momento, por lo que es importante asegurarse de tener una conexión estable de Internet para evitar problemas

8.- Mentir en la información profesional para intentar calificar: En el formulario aparecen muchos campos que se deben llenar de forma cautelosa. Es importante prestar atención en cada uno de ellos porque de ser calificado, deberá presentar pruebas que verifiquen la autenticidad de lo que usted escribió.

Es decir, si usted escribió que tiene un nivel académico universitario, deberá de presentar documentos que refuercen esta aseveración. Lo mismo pasa con el estado civil de las personas o nacionalidades.

9.- No incluir a todos los hijos en el formulario: El Departamento de Estado solicita que las personas postulantes, que tengan hijos menores de 21 años y solteros, los incluyan en la lista como parte del núcleo familiar. El requisito se extiende a los hijos que no fueron nacidos dentro del matrimonio o no vivan con el postulante.