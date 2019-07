“Ecuador tiene la materia prima, Italia la tecnología para transformarla”

Está en su oficina, en el norte de Quito, rodeado de tres banderas: dos de su natal país y una de Ecuador. El embajador de Italia en Ecuador, Marco Tornetta, conversó con este Diario sobre las relaciones entre ambas naciones y las expectativas de las reuniones del presidente de la República, Lenín Moreno, con los empresarios de Belpaese.

¿Cómo mira esta nueva imagen de Ecuador que se relanzará en tres países de Europa?

Con total confianza e interés. Un país que consolida sus instituciones democráticas, es un país que se respeta y que muestra sus mejores prácticas al mundo.

¿La lucha contra la corrupción ha contribuido a crear esa nueva imagen?

Al 100% y la lucha contra la corrupción es una prioridad política, pero también es institucional y moral. Cada uno tiene que responder a la ley y el Presidente debe ser el primero en respetar y hacer respetar la ley. En lo que se refiere a Italia organizamos para septiembre una misión de fiscales italianos para asesorar, según las necesidades de la Fiscalía y de la Contraloría. Es una cooperación técnica en la lucha contra la corrupción.

¿Cuál es la agenda del Presidente en Italia?

Mantendrá una reunión con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y con empresarios. Asistirá a la firma de varios acuerdos en el marco universitario. Esa es su agenda oficial. El canciller José Valencia tendrá otra agenda con su homólogo italiano.

¿Cómo van las relaciones comerciales entre este país e Italia. Ustedes son el tercer socio comercial de Ecuador?

El tercer socio en absoluto y el primero en la Unión Europea (UE). Desde 2017 cuando Ecuador ingresó al Acuerdo Multiparte con la UE las exportaciones ecuatorianas a Italia subieron más del 20%; y las importaciones de Italia al 12%. ¿Cómo se explica la diferencia? Ecuador exporta materia prima, es mucho más fácil importar materia prima de Italia. Los bienes ecuatorianos implican una inversión que necesita un tiempo mayor para desarrollarse.

¿Cómo está la cooperación técnica entre ambas naciones?

En 2016 se firmó el Acuerdo para el canje de deuda, que es de casi $ 40 millones. El 5 de junio pasado lanzamos la primera convocatoria en el marco del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el sector agrícola, sobre todo, en la frontera norte para estabilizarla, y en Manabí que sufrió el terremoto de 2016. Tendremos otra convocatoria para finales de este año en el marco del medio ambiente. Estoy profundizando este tema con el Ministro del Ambiente y el Gobierno de Galápagos. Se trata de cuidar el entorno de estas islas.

¿Productos ecuatorianos que se venden en Italia, qué perspectivas hay de crecimiento para otros productos?

Ecuador exporta cacao, pescado y frutas, pero no tienen valor agregado, aunque la calidad es excelente. ¿Quién está transformando esas materias primas ecuatorianas en productos con valor agregado? Nosotros tenemos una multinacional como Rimare, por ejemplo. La base de la industria italiana son las empresas pequeñas y medianas, así como en Ecuador. Ustedes tienen la materia prima, nosotros la competencia y la tecnología para transformarla, es decir, somos socios perfectos. Invirtiendo y capacitando a los ecuatorianos podrán exportar un producto con valor agregado, medio procesado.

¿Qué hacer con las pequeñas y medianas empresas que no sobreviven mucho en Ecuador?

Nosotros tenemos un principio de base, que es la cooperativa. Si tenemos 100 empresarios, ellos deben unirse en una cooperativa para tener peso y poder en el mercado, sino cada uno por sí mismo no vale nada. A nivel internacional, la gente no pierde tiempo con una persona que produce 10 maracuyás por día, si produce 10 mil diarios me interesa.

¿Italia también tiene un proyecto cultural con Ecuador?

Sí, es de cooperación en cultura y está previsto en el canje de deuda con Ecuador. Es un proyecto para valorizar el patrimonio de Ecuador en todos sus territorios. No solo Quito, Cuenca y Guayaquil tienen patrimonio, sino también el resto de Ecuador. (I)