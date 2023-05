Encuentran sin vida al actor brasilero Jefferson Machado da Costa

Las autoridades de Brasil reportaron que el cuerpo del actor Jefferson Machado da Costa, de 44 años de edad, fue encontrado dentro de un baúl, enterrado a dos metros de profundidad en Campo Grande, Río de Janeiro.

Según los reportes de medios locales, el hallazgo de los restos mortales de Machado fue realizado el lunes pasado, pero apenas el miércoles se confirmó su identidad. El actor estaba reportado como desaparecido desde el 27 de enero.

?FAMOSOS: A polícia do RJ encontrou o corpo do ator Jefferson Machado da Costa, de 44 anos, desaparecido desde o dia 27 de janeiro.



Os restos mortais da vítima foram encontrados amarrados e concretados em um baú de madeira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/StkVaxogXW